Centrafrique : réélu pour un 3e mandat, Touadéra appelle à l’unité

Réélu à 68 ans avec 76 % des voix, Touadéra entame un troisième mandat et se présente comme le garant de la stabilité dans une Centrafrique marquée par les conflits.

Dans une déclaration aux médias, Touadéra a souligné que la Centrafrique « a trop souffert et a besoin de tous ses fils pour se reconstruire ». Il a rappelé ses efforts pour engager le dialogue avec les groupes armés et a promis de poursuivre cette politique de réconciliation nationale afin de consolider la paix.

Depuis son premier mandat en 2016, Touadéra s’est présenté comme le garant de la stabilité dans un pays marqué par des guerres civiles et des crises institutionnelles. Il met en avant des progrès en matière de sécurité, d’infrastructures et de services publics, tout en revendiquant des politiques sociales soutenues par la communauté internationale.

Pour autant, de nombreux défis restent à relever. Près de 71 % des Centrafricains vivent sous le seuil de pauvreté, les infrastructures demeurent insuffisantes et les divisions entre groupes armés et autorités persistent.