Les électeurs centrafricains sont appelés aux urnes ce dimanche, pour quatre scrutins différents : les élections législatives, municipales, régionales et l'élection présidentielle.

Le président sortant Faustin-Archange Touadera brigue un troisième mandat.

Ce mathématicien de 68 ans a supervisé en 2023 un référendum constitutionnel qui a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels, suscitant un tollé parmi ses détracteurs qui l'ont accusé de vouloir se maintenir au pouvoir à vie.

Une victoire de Touadera, résultat attendu, servirait probablement les intérêts de la Russie, qui a échangé son aide en matière de sécurité contre l'accès à des ressources telles que l'or et les diamants. Touadera offre également l'accès aux réserves de lithium et d'uranium du pays à toute personne intéressée.

Les six candidats de l'opposition sont menés par deux anciens Premiers ministres, Anicet-Georges Dologuele et Henri-Marie Dondra, qui ont tous deux survécu aux tentatives des partisans de Touadera de les disqualifier pour avoir prétendument la nationalité étrangère.

Bien que les deux hommes restent en lice, Touadera est toujours considéré comme le favori en raison de son contrôle sur les institutions étatiques et de ses ressources financières supérieures, selon les analystes.