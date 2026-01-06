CAN 2025 : l'Égypte bat le Bénin et passe en quarts de finale

L’équipe de football égyptienne s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Bénin.

Les Pharaons ont remporté la victoire lundi grâce notamment au dernier coup de pied de la prolongation marqué par Mohamed Salah.

Ce beau geste a scellé la victoire de l’Egypte 3-1 sur le Bénin.

Tenus en échec dans le temps règlementaire, grâce à un but du béninois Jodel Dossou qui égalise 1-1 à la 83ème minute, les Égyptiens sont revenus dans le match dès le 7ème minute de la prolongation avec un deuxième but de Marwan Attia puis la contre-attaque de Mohamed Salah qui tire sur le gardien béninois Marcel Dandjinou depuis l'extérieur de la surface de réparation après que Zizo l'ait servi. Il s'agit de son troisième but dans le tournoi.

L'Egypte, qui a joué tous ses matches à Agadir, restera dans la ville côtière pour un quart de finale samedi contre le Burkina Faso ou le champion en titre, la Côte d'Ivoire, qui se rencontraient mardi.