CAN 2025 : l'ex-capitaine des Banyana-Banyana d'Afrique du Sud analyse le football de nos jours

L'ancienne capitaine de l'équipe nationale d'Afrique du sud devenue analyste a donné son avis sur l'évolution tactique et les opportunités professionnelles du football. Pour Amanda Dlamini la bataille sera rude pour le soulier d'or de la CAN 2025.

« D'un point de vue tactique, ce qui m'a marqué jusqu'à présent dans ce tournoi, c'est que toutes les équipes nationales ont la capacité de s'organiser défensivement. Mais tout ce travail acharné doit être complété, je suppose, par ce que nous appelons le « toucher de Midas » ou une finition à la Midas devant le but. Je pense que toutes les équipes sont très compétitives – nous apprécions vraiment les batailles physiques que nous voyons sur le terrain –, mais je pense qu'il y a juste ces joueurs spéciaux qui peuvent mener à bien tout ce travail acharné, qui peuvent compléter tous les efforts ; et il faut mettre le ballon au fond des filets. C'est juste une question de sang-froid, et nous avons hâte de voir qui remportera le Soulier d'or du tournoi », déclare, Amanda Dlamini, ancienne capitaine de l'équipe nationale sud-africaine de football, analyste et administratrice.

L'ex-milieu de terrain des Banyana-Banyana a également commenté le match de huitième qui opposera les Bafana-Bafana aux Lions Indomptables du Cameroun dimanche à Rabat.

« Nous passons maintenant aux huitièmes de finale, et je pense que le match le plus passionnant pour moi, en tant que Sud-Africain typique et, je suppose, en tant qu'amateur de football, sera celui opposant l'Afrique du Sud au Cameroun. Je pense que personne ne s'attendait à voir l'une des équipes potentiellement demi-finalistes se qualifier aussi tôt, dès la phase de groupes ou en huitièmes de finale. Mais bien sûr, si l'on regarde les deux équipes : l'Afrique du Sud, une équipe qui joue généralement avec beaucoup de panache et d'enthousiasme ; mais le Cameroun, je pense qu'ils savent comment gagner des compétitions, ils savent comment jouer une CAN grâce à leur expérience. Ce sera certainement un match difficile. On voit la puissance physique du Cameroun, bien organisé en défense, très astucieux dans ce domaine, mais je pense aussi que les Sud-Africains ont de bonnes chances d'intégrer de nouveaux noms, de nouveaux visages dans l'équipe nationale qui peuvent certainement compléter le travail acharné. Tout se joue dans le dernier tiers, c'est là que réside tout le suspense. Les deux équipes ont de la qualité, du talent, du flair, mais je pense aussi, comme nous le répétons sans cesse, que vous pouvez travailler dur autant que vous voulez, défendre autant que vous voulez, avoir beaucoup plus la possession du ballon, mais si vous ne convertissez pas vos occasions, c'est du football à élimination directe, et c'est tout. Et je pense que la qualité des deux équipes devant le but sera certainement déterminante", ajoute Amanda.

Au soir de sa carrière en 2012, Amanda Dlamini a mis en place une Fondation qui porte son nom, afin de venir en aide aux filles habitant les zones rurales de son pays.