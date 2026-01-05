Au Zimbabwe, comment apprendre à conduire sur des routes meurtrières

Alors qu’un accident se produit toutes les 15 minutes au Zimbabwe, l’examen de conduite est devenu avec les années, une étape effrayante pour les apprentis et leurs instructeurs. À Harare la capitale, Tafara, moniteur d’auto-école depuis 16 ans a du adapté son enseignement à la dangerosité des routes du pays qui possède l’un des taux de mortalité le plus élevé du contient.

Selon l’agence nationale de la sécurité routière, cinq personnes meurent et 38 sont blessées chaque jour.

« A l'époque, nous enseignions selon les règles, tout était conforme aux règles, mais aujourd'hui, nous ne les suivons plus les règles. Les autres conducteurs ne sont plus patients avec nous, ils klaxonnent, ils dépassent illégalement, ce qui met la pression sur les élèves. », a déclaré Tafara Muvhevhi, moniteur d'auto-école.

Autrefois réputé pour sa circulation ordonnée et ses routes bien entretenues, le Zimbabwe a vu sa sécurité routière se dégrader régulièrement depuis les années 2000, jusqu'à sombrer dans le chaos au cours des années 2010, lorsque le déclin économique a réduit l'entretien des routes, que les transports publics informels ont explosé et que l'application de la loi s'est affaiblie. Malgré de nouveaux efforts de réparation et de maintien de l'ordre, la conduite dangereuse reste profondément ancrée.

« Je peux me débrouiller en conduisant dans la jungle, mais on ne peut pas vraiment comparer cela à la comptabilité parce qu'on a tous les concepts, mais quand on conduit dans la jungle, on est parfois dérouté par d'autres personnes qui ne respectent pas exactement le code de la route. », a expliqué Winfrida Chipashu, apprentie conductrice et étudiante en comptabilité.

Les routes zimbabweennes deviennent plus meurtrières lors des fêtes de fin d'année et d'autres jours fériés, mais le danger guette tous les jours, en grande partie à cause de la conduite dangereuse qui, selon le gouvernement, est une source d'inquiétude.

« En moyenne, 38 personnes sont blessées sur nos routes chaque jour, en moyenne toutes les 15 minutes il y a un accident de voiture au Zimbabwe. Pour une population aussi peu nombreuse, ces chiffres sont alarmants », a dit Munesu Munodawafa, directeur général du Conseil de la sécurité routière du Zimbabwe.

Les autorités affirment que 94 % des accidents de la route dans ce pays de 15 millions d'habitants sont dus à des erreurs humaines. Les distractions causées par les téléphones portables chez les conducteurs et les piétons sont à l'origine d'environ 10 % des décès.

Pour renforcer la sécurité routière, la police zimbabwéenne s'est récemment équipée de caméras corporelles et d'éthylotests et fait pression pour une révision du système de permis de conduire.