Dangote promet d'investir plus d'un milliard de dollars au Zimbabwe

Le richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangote veut implanter sa marque au Zimbabwe. Le sujet a été au menu des échanges mercredi entre le milliardaire et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

Un protocole d’accord a été signé à l’issue de la rencontre entre Dangote Group et le gouvernement Zimbabwe. Dans les tuyaux entre autrs, la construction d’un pipeline de 2 000 kilomètres qui doit relier la ville portuaire namibienne de Walvis Bay à Bulawayo, au Zimbabwe en passant par le Botswana.

‘’ Notre raffinerie au Nigeria est la plus grande du monde, avec une voie unique. Nous voulons l'amener à Walvis Bay et l'acheminer par pipeline jusqu'ici. Nous envisageons d’autres investissements.’’ , a déclaré Aliko Dangote.

Dangot Group entend investir dans le ciment, la fabrication des engrais et l’énergie et les infrastructures entre autres. L’homme d’affaires nigérian promet de mobiliser jusqu’à 1 milliard de dollars au Zimbabwe.

''L'investissement global se chiffre en centaines de millions de dollars. Peut-être même plus d'un milliard. Nous annoncerons les sommes progressivement. Mais nous dépasserons le milliard en raison du pipeline.’’, a déclaré le milliardaire nigérian.

C’est un retour au Zimbabwe après l’échec de son installation en 2015.