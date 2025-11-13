Bienvenue sur Africanews

Dangote promet d'investir plus d'un milliard de dollars au Zimbabwe

Aliko Dangote, PDG de Dangote Group, au château de Versailles, près de Paris, le lundi 13 mai 2024.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Keith Baptist

Zimbabwe

Le richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangote veut implanter sa marque au Zimbabwe. Le sujet a été au menu des échanges mercredi entre le milliardaire et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

Un protocole d’accord a été signé à l’issue de la rencontre entre Dangote Group et le gouvernement Zimbabwe. Dans les tuyaux entre autrs, la construction d’un pipeline de 2 000 kilomètres qui doit relier la ville portuaire namibienne de Walvis Bay à Bulawayo, au Zimbabwe en passant par le Botswana.

‘’ Notre raffinerie au Nigeria est la plus grande du monde, avec une voie unique. Nous voulons l'amener à Walvis Bay et l'acheminer par pipeline jusqu'ici. Nous envisageons d’autres investissements.’’ , a déclaré Aliko Dangote.

Dangot Group entend investir dans le ciment, la fabrication des engrais et l’énergie et les infrastructures entre autres. L’homme d’affaires nigérian promet de mobiliser jusqu’à 1 milliard de dollars au Zimbabwe.

''L'investissement global se chiffre en centaines de millions de dollars. Peut-être même plus d'un milliard. Nous annoncerons les sommes progressivement. Mais nous dépasserons le milliard en raison du pipeline.’’, a déclaré le milliardaire nigérian.

C’est un retour au Zimbabwe après l’échec de son installation en 2015.

