Ciudad de la Paz est la nouvelle capitale de la Guinée-Équatoriale

Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, s'adresse à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Agences

Guinée équatoriale

Depuis le 3 janvier, Ciudad de la Paz est la nouvelle capitale officielle de la Guinée équatoriale, succédant à Malabo, historique mais isolée sur l’île de Bioko.

Cette décision, formalisée par un décret présidentiel, vise à désengorger l’ancienne capitale et à mieux répartir les services publics à travers le pays.

Située dans la province de Djibloho, non loin de l’aéroport de Mengomeyén, Ciudad de la Paz, anciennement appelée Oyala, se distingue déjà par ses tours modernes, son palais présidentiel et ses premiers immeubles. L’objectif est ambitieux : bâtir une métropole capable d’accueillir 200 000 habitants et de concentrer l’ensemble des institutions gouvernementales.

Lancée en 2008 par le président Teodoro Obiang, au pouvoir depuis 47 ans, la construction de la nouvelle capitale répond à une logique stratégique. Malabo, difficile d’accès et limitée en infrastructures, ne pouvait plus suivre l’évolution démographique et économique du pays. En rapprochant la capitale du continent et des centres d’activité comme Bata, Ciudad de la Paz doit rapprocher l’État des citoyens et faciliter l’accès aux services publics.

Le financement de cette ville repose principalement sur les revenus pétroliers. Déjà dotée d’infrastructures comme une université et un hôpital, Ciudad de la Paz continue de se développer, mais le transfert complet des services publics prévu dans l’année à venir reste un défi pour cette métropole encore en construction.

