CAN 2025 : Mahrez appelle à la prudence avant le choc face à la RDC

By Rédaction Africanews

Maroc

Le capitaine de l’équipe nationale algérienne, Riyad Mahrez, appelle à la prudence.

À l’approche des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’international algérien a tenu à minimiser le statut de favori attribué aux Fennecs.

Dans une interview accordée à la SNTV samedi 3 janvier, Mahrez a rappelé que la compétition devait être abordée avec discipline et humilité, malgré une phase de groupes réussie. Pour lui, l’objectif reste clair : avancer « match par match ».

Mardi 6 janvier, l’Algérie affrontera la République démocratique du Congo dans un huitième de finale à fort enjeu. Un adversaire que le capitaine algérien décrit comme solide et dangereux. Il estime que son équipe devra hausser son niveau de jeu pour espérer décrocher une qualification pour les quarts de finale.

Si un sacre continental serait évidemment « incroyable », Riyad Mahrez préfère garder les pieds sur terre. Le message est clair : rester concentrés sur l’obstacle immédiat et franchir chaque étape avec sérieux, sans se projeter trop loin.

