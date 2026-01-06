CAN 2025 : "fils de", Luca Zidane face à son destin algérien contre la RDC

Le gardien de but algérien Luca Zidane tente de tracer sa propre voie à la Coupe d’Afrique des Nations malgré la célébrité de son nom de famille.

Âgé de 27 ans, Luca Zidane n’a encore encaissé aucun but après avoir débuté les deux premiers matchs de l’Algérie et devrait être de retour mardi pour le huitième de finale des Fennecs contre la République démocratique du Congo (RDC), après avoir été ménagé lors du dernier match de groupe face à la Guinée équatoriale.

Son père, la superstar française Zinedine Zidane, était présent au stade Moulay El Hassan à Rabat pour voir son fils lors de la victoire inaugurale 3-0 contre le Soudan, puis de nouveau pour le succès 1-0 contre le Burkina Faso.

Zidane père, dont les parents ont émigré d’Algérie vers la France dans les années 1950, a été chaleureusement applaudi par les supporters chaque fois qu’il apparaissait sur les écrans géants. Mais il n’était pas seul : la mère de Luca Zidane et son jeune frère étaient également dans les tribunes pour le voir jouer.

"Je suis heureux qu’ils soient là et qu’ils me soutiennent", a confié le gardien à SNTV cette semaine. "Pour les joueurs, tout le monde sait que lorsque la famille vient, c’est quelque chose de spécial."

Né en France d’une mère espagnole, Luca Zidane a choisi de représenter le pays de ses grands-parents après avoir été invité par la fédération algérienne. Il a eu l’occasion de se mettre en valeur à la Coupe d’Afrique en raison d’une blessure au genou d’Alexandre Oukidja, qui aurait probablement été titulaire autrement.

"C’est une source de fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays et de disputer une Coupe d’Afrique des Nations. C’est une grande expérience", a-t-il déclaré. "Représenter son pays était déjà quelque chose de magnifique."

Comme ses trois frères, Luca Zidane a été formé au centre de formation du Real Madrid. Il a joué avec l’équipe première, principalement comme gardien remplaçant, puis a quitté le club — d’abord en prêt — en 2019 afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Le gardien belge Thibaut Courtois reste le titulaire au Real Madrid. Zidane évolue actuellement en club à Grenade, en deuxième division espagnole.

"J’essaie d’être moi-même, de construire ma carrière à ma manière", a expliqué Luca Zidane. "Ici avec l’équipe nationale, j’essaie d’aider l’équipe autant que possible à atteindre nos objectifs, et c’est la même chose en club. Je construis donc ma carrière pas à pas."