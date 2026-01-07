CAN 2025 : l'Algérie bat la RDC et se qualifie pour les quarts de finale

L’équipe algérienne l’a emporté 1à 0 face à la République démocratique du Congo.

Libérés par Adil Boulbina qui a marqué un but décisif dans le temps additionnel mardi, les Fennecs ont eu chaud. Boulbina a envoyé un ballon à l'entrée de la surface de réparation dans la lucarne opposée à la 119e minute, seulement six minutes après être rentré sur le terrain.

Une délivrance qui a déclenché des festivités dans le stade Moulay El Hassan, où la majorité des supporters étaient présents. Les journalistes algériens qui faisaient la fête dans la tribune de presse ont été avertis que leur accréditation leur serait retirée après leurs débordements de joie incontrôlés et un journaliste a brisé par inadvertance un écran de télévision en sautant sur une table.

L'Algérie affrontera le Nigeria samedi à Marrakech, après que les Super Eagles ont battu le Mozambique 4-0 lundi. La Côte d'Ivoire, championne en titre, a également remporté la victoire face au Burkina Faso 3-0 mardi, elle atteint ainsi les quarts de finale où elle rencontrera l’Égypte samedi à Agadir.

Après sa déception initiale, le Congo peut se préparer pour un match de barrage de la Coupe du monde. Les Léopards affronteront la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque au Mexique en mars pour obtenir l'une des dernières places pour le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.