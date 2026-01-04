CAN 2025 : le Cameroun affronte l'Afrique du Sud en huitièmes de finale

Le Cameroun et l'Afrique du Sud s'affronteront dans quelques heures en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Maroc. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur poule lors du premier tour de la compétition.

« C'est les huitièmes de finale, et affronter l'Afrique du Sud est un honneur, car c'est un pays qui a une grande tradition footballistique. Mais mes coéquipiers et moi avons mûri, nous sommes prêts et bien préparés, avec un respect positif pour nos adversaires, pour donner le meilleur de nous-mêmes et rendre le peuple camerounais fier », déclare, Arnold Mael Kamdem, joueur camerounais.

Les Lions Indomptables seront face à Hugo Broos, témoin de leur dernier sacre en 2017. Aujourd’hui, ce sont les Bafana-Bafana entendent profiter de l’expérience du technicien de 73 ans.

« Nous avons eu plusieurs réunions avec l'équipe technique, le reste du personnel et les joueurs, et nous avons discuté de certains points à améliorer, que nous avons corrigés. J'ai bon espoir que nous corrigerons nos erreurs et que nous jouerons aussi bien qu'avant », explique, Elias Mokwana, joueur sud-africain.

Camerounais et Sud-africains se sont rencontrés à 9 reprises par le passé, avec à la clé un bilan de 3 victoires Bafana- Bafana et un seul succès des Lions Indomptables puis 5 nuls.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2016 et s’était soldé sur un 0-0.