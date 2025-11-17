RDC : au moins 32 morts dans l'effondrement d'un pont dans une mine

Un pont dans une mine de cuivre et de cobalt dans le sud-est du Congo s'est effondré en raison de la surpopulation, tuant au moins 32 personnes, a déclaré dimanche un responsable du gouvernement régional.

Le pont de la mine de Kalando à Mulondo, dans la province du Lualaba, est tombé samedi, a déclaré Roy Kaumba Mayonde, ministre de l'Intérieur de la province, lors d'une conférence de presse.

"Malgré l'interdiction stricte d'accéder au site en raison des fortes pluies et des risques de glissements de terrain, des creuseurs illégaux ont forcé l'entrée de la carrière", a déclaré M. Mayonde.

Selon un rapport publié dimanche par le Service d'appui et d'orientation à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du Congo (SAEMAPE), les tirs des soldats sur le site ont semé la panique parmi les mineurs qui se sont précipités sur le pont, entraînant une chute qui les a laissés "empilés les uns sur les autres, causant des morts et des blessés". Alors que Mayonde estime le nombre de morts à au moins 32, le rapport indique qu'au moins 40 personnes ont perdu la vie.

La présence de soldats dans la mine est depuis longtemps au centre d'un conflit entre les mineurs sauvages, une coopérative destinée à organiser les opérations, et les opérateurs légaux du site, ajoute le rapport.

Le Congo est le plus grand producteur mondial de cobalt, un minerai utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et d'autres produits. Les entreprises chinoises contrôlent 80 % de la production dans ce pays d'Afrique centrale.

Des accusations de travail des enfants, de conditions dangereuses et de corruption pèsent depuis longtemps sur l'industrie minière du cobalt dans le pays.

L'est du Congo, riche en minerais, est déchiré depuis des décennies par la violence des forces gouvernementales et de différents groupes armés, notamment le M23, soutenu par le Rwanda, dont la récente résurgence a intensifié le conflit, aggravant une crise humanitaire déjà aiguë.