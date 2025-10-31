ONU : le Conseil de sécurité doit se prononcer sur le Sahara occidental

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit voter ce vendredi une résolution qui clarifie la position internationale sur le Sahara occidental.

Selon les Nations, une autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine « pourrait constituer la solution la plus viable » au conflit qui dure depuis 50 ans.

Le Maroc considère ce territoire comme le sien et s'oppose au Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui aspire à la création d'un État indépendant.

Le plan d'autonomie, présenté pour la première fois par le Maroc aux Nations unies en 2007, prévoit la mise en place d'une autorité législative, exécutive et judiciaire locale pour le Sahara occidental, élue par ses habitants, tandis que Rabat contrôlerait la défense, les affaires étrangères et la religion.

Le Polisario souhaite quant à lui organiser un référendum avec l'indépendance comme option.