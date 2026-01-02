Kenya : effondrement d’un immeuble en construction, le bilan inconnu

Au Kenya, un immeuble de 16 étages s'est effondré ce vendredi, dans la capitale, Nairobi.

Le bâtiment situé dans le quartier de "South C", était en construction. Plusieurs personnes ont été prises au piège dans les décombres. Les secours tentent de retrouver des rescapés. Pour l’heure, aucun détail n’a été communiqué sur le nombre de victimes ni les causes du drame.

Les effondrements d'immeubles sont tristement fréquents à Nairobi, où la forte demande de logements conduit des promoteurs peu scrupuleux à contourner les réglementations et les codes de construction.

En 2015, l'effondrement d’un immeuble, causant la mort de 15 personnes, avait conduit la présidence à ordonner un audit des bâtiments dans tout le pays pour vérifier s'ils étaient conformes aux codes.

L'Autorité nationale de la construction avait alors constaté que 58 % des bâtiments à Nairobi n’étaient pas aptes à être habités.

Mais depuis, la situation n’a pas vraiment changé et les effondrements d’immeubles continuent de faire la Une de l’actualité, causant des morts, des blessés et d’importants dégâts matériels.