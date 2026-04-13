Liban : frappes israéliennes à Tyr, plusieurs blessés parmi les civils et les secouristes

Ces attaques interviennent alors qu’Israël intensifie son offensive contre le Hezbollah dans le sud du Liban, faisant craindre des entraves à l’accès de l’aide humanitaire et posant de graves risques pour la sécurité des civils, y compris parmi les secouristes. Les secouristes ont signalé des interruptions répétées des opérations de sauvetage en raison des tirs d’artillerie qui se poursuivent dans la zone. Cette escalade intervient après l'annonce par Israël que ses forces ont encerclé Bint Jbeil, une ville située à environ 5 kilomètres de la frontière, et qu'elles se préparent à la capturer, après y avoir tué plus de 100 combattants du Hezbollah au cours de la semaine écoulée. La zone est devenue un foyer majeur de tensions, rappelant les combats acharnés qui ont marqué la guerre de 2006, Tsahal affirmant être proche de prendre le contrôle total de la ville dans un contexte de violents affrontements urbains. Selon l'Agence nationale de l'information (NNA) du Liban, les bombardements d'artillerie et les frappes aériennes se sont poursuivis le 13 avril, en particulier à Bint Jbeil et dans ses environs, tandis que le Hezbollah affirme repousser les avancées israéliennes depuis l'intérieur de la ville. Des discussions diplomatiques entre responsables israéliens et libanais doivent se tenir à Washington le 14 avril, sous médiation américaine, afin de définir un cadre de cessez-le-feu et un plan plus large de désescalade le long de cette frontière instable.