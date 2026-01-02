Football : Gérard Piqué en Algérie pour promouvoir la Kings League

Alger a accueilli l’ancienne gloire du football espagnol, Gérard Piqué, dans le cadre d’une visite mêlant culture, sport et promotion de la Kings League.

Accompagné de Hachemi Sabi, plus connu sous le pseudonyme HMI et récemment nommé président de l’équipe algérienne, l’ex-international a parcouru plusieurs sites emblématiques de la capitale.

La journée a débuté par un passage au Mémorial des Martyrs, monument incontournable surplombant la ville, avant de se poursuivre dans la Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Piqué s’est ensuite rendu dans le quartier populaire de Bab El Oued, échangeant quelques passes avec de jeunes habitants. Une halte gastronomique au restaurant Dar Essoltane lui a permis de goûter aux spécialités locales, couscous et rechta, qu’il a particulièrement appréciées.

« Alger, d’une certaine manière, ressemble beaucoup à Barcelone en termes de climat et de cuisine. Elle possède un joli port et je m’y sens très à l’aise », a confié Piqué au terme de sa visite, soulignant son enthousiasme pour la ville et sa culture.

Mais cette visite n’était pas qu’une simple immersion touristique. Elle marque l’entrée officielle de l’Algérie dans la Kings League, compétition fondée par Piqué en 2022 et devenue rapidement populaire auprès d’un public jeune et connecté grâce à son format interactif et à sa diffusion sur Twitch, YouTube et TikTok. Sous la présidence de HMI, l’équipe algérienne se prépare désormais à participer à la Kings League World Cup au Brésil, offrant une vitrine inédite au football national sur la scène internationale.

Cette étape illustre l’ambition de la Kings League de s’ouvrir à de nouveaux horizons et de rapprocher les cultures à travers le sport, tout en mêlant innovation et interaction avec les supporters du monde entier.