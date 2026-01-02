Gabon : remaniement au sein du gouvernement 

Élu en avril dernier et investi au mois de mai, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a récemment procédé à un remaniement au sein de son gouvernement.

Le 1ᵉʳ janvier 2026, l’ancien militaire a signé trois décrets :

Le premier annonçant la nomination d'Hugues Alexandre Barro Chambrier au poste de vice-président de la République. Le second, celle d’Hermann Immongault à la vice-présidence du gouvernement. Enfin le troisième décret officialise la composition du nouveau gouvernement.

Celui-ci est composé de 31 ministres dont 10 femmes et 21 hommes.

Plusieurs nouveaux entrants dans ce nouveau gouvernement, dont Thierry Minko nommé ministre de l’Économie et des Finances et Marie-Édith Tassyla Doumbeneny au ministère des Affaires étrangères,

Parmi les ministres sortants, il y a notamment Gilles Nembé, au ministère des Mines, remplacé par Sosthène Nguema Nguema, et Adrien Mougougou, à la Santé, remplacé par Elsa Ayo.

Après deux années de transition, ce gouvernement marque une nouvelle ère pour le Gabon.