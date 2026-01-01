Sénégal : Diomaye annonce une augmentation des investissements publics en 2026

Le président du Sénégal a annoncé une forte augmentation des investissements publics pour l'année 2026. À l'occasion de son discours de fin d'année à la nation, Bassirou Diomaye Faye, a dressé un bilan de 2025 tout en exposant les grandes orientations politiques pour l'année qui débute.

"Des progrès concrets ont été réalisés, la continuité de l'Etat a été assurée, les services publics ont été renforcés et les secteurs vulnérables ont été soutenus. La baisse progressive des prix des produits de première nécessité a permis un réel allègement du coût de la vie. Les mesures de baisse des prix de plusieurs produits de base ont généré une économie de 342,5 milliards de francs pour les ménages en 2025, et cet effort se poursuivra en 2026", délcare, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président du Sénégal.

Le chef de l'état sénégalais estime que 2025 a contribué à mettre en lumière les déséquilibres structurels du pays, avec l'initiation d'un processus de redressement fondé sur la rigueur, la vérité et la transparence.

"L'année 2025 a également marqué des progrès décisifs dans les secteurs productifs, notamment à travers la mise à disposition d'équipements appropriés et d'intrants suffisants aux acteurs agricoles. La production céréalière a dépassé les 2,5 millions de tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé une forte dynamique. Le secteur industriel a également retrouvé un élan avec la relance de la SONACOS après deux ans d'arrêt, recréant plus de 2 300 emplois directs. Cet effort se poursuivra en 2026, soutenu par une dotation de 25 milliards de francs pour le renouvellement de l'outil de production", ajoute, le Président du Sénégal.

Dans son adresse Doimaye Faye a annoncé la transmission à l’Assemblée nationale des projets de révision de la Constitution et de réforme de plusieurs institutions, notamment la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante (CENI), au cours du premier trimestre 2026,