Le président sénégalais annonce des réformes dans le secteur minier

Sénégal
Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une série de réformes visant à moderniser et encadrer le secteur minier du pays.
Selon le communiqué officiel du Conseil des ministres, ces mesures visent à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la souveraineté économique.
Parmi les initiatives clés, le président a ordonné la création d’un Comptoir national de commercialisation de l’or, afin de mieux contrôler la production aurifère et de garantir que les richesses minières profitent pleinement au Sénégal.
Il a également demandé l’adoption d’un nouveau Code minier avant fin 2025 et la restructuration des sociétés publiques du secteur, notamment la SOMISEN et la MIFERSO.
Par ailleurs, le président a lancé le Pôle industriel minier de Matam, un projet stratégique destiné à transformer localement les phosphates de Ndendory et à valoriser les ressources naturelles du pays.
Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de maîtriser la chaîne de valeur minière, d’améliorer la traçabilité et de renforcer l’économie nationale.
