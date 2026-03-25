Plus de 900 migrants africains morts en mer Rouge en 2025

Le nombre de migrants morts sur la "route orientale" reliant la Corne de l’Afrique à la péninsule Arabique a doublé pour atteindre un niveau record de 922 l’an dernier, a annoncé mercredi l’agence des Nations unies pour les migrations.

Des dizaines de milliers de migrants originaires d’Éthiopie, de Somalie et de pays voisins empruntent chaque année cette route à travers la mer Rouge, principalement de Djibouti vers le Yémen, à la recherche de travail comme ouvriers ou employés de maison dans les riches pays du Golfe.

"2025 a été l’année la plus meurtrière jamais enregistrée sur la route migratoire orientale… avec 922 personnes mortes ou portées disparues — soit le double du nombre de l’année précédente", a déclaré à l’AFP Tanja Pacifico, cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Djibouti.

La majorité des victimes étaient originaires d’Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 130 millions d’habitants. Le pays est marqué par de multiples conflits internes et une profonde pauvreté.

"L’OIM reste pleinement engagée à travailler aux côtés du gouvernement de Djibouti pour promouvoir des voies de migration sûres et dignes, afin de prévenir de nouvelles tragédies", a ajouté Pacifico.

De nombreux migrants qui traversent la mer Rouge se retrouvent bloqués au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule Arabique, plongé dans une guerre civile depuis près d’une décennie, et certains choisissent même de rentrer chez eux.

Selon l’OIM, la croissance économique rapide en Éthiopie — estimée à environ 10 % en 2026 — pourrait réduire les flux migratoires, mais cet effet est atténué par une inflation élevée, également autour de 10 % en février.