Les humanitaires dénoncent des entraves à l'acheminement d'aide depuis le Moyen-Orient

Les organisations humanitaires alertent sur le fait que la guerre au Moyen-Orient a gravement compromis leur capacité à acheminer de la nourriture et des médicaments à des millions de personnes dans le besoin à travers le monde, et que les souffrances s'aggraveront si les violences persistent.

Non seulement le conflit a coupé des voies maritimes vitales, provoquant une crise énergétique mondiale, mais il perturbe également les chaînes d'approvisionnement des organisations humanitaires, les obligeant à emprunter des itinéraires plus coûteux et plus longs.

Des voies de communication clés telles que le détroit d'Ormuz ont été pratiquement fermées, et les itinéraires au départ de plaques tournantes stratégiques comme Dubaï, Doha et Abou Dhabi ont également été affectés. Les coûts de transport ont grimpé en flèche en raison de la hausse des prix du carburant et des primes d'assurance, ce qui signifie que l'on peut livrer moins de fournitures avec le même budget.

Le Programme alimentaire mondial indique que des dizaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires sont fortement retardées en transit. L'International Rescue Committee a pour 130 000 dollars de médicaments destinés au Soudan, déchiré par la guerre, bloqués à Dubaï, et près de 670 cartons d'aliments thérapeutiques destinés aux enfants souffrant de malnutrition sévère en Somalie sont bloqués en Inde. Le Fonds des Nations unies pour la population indique avoir retardé l'envoi de matériel vers 16 pays.

Les coupes drastiques opérées par les États-Unis dans l’aide étrangère avaient déjà mis à mal de nombreuses organisations humanitaires, qui affirment que la guerre aggrave le problème.

Les Nations unies indiquent qu’il s’agit de la plus importante perturbation de la chaîne d’approvisionnement depuis la COVID, avec une augmentation des coûts de transport pouvant atteindre 20 % et des retards dus au réacheminement des marchandises. Et la guerre engendre de nouvelles situations d’urgence, comme en Iran, mais aussi au Liban où au moins un million de personnes ont été déplacées.

« La guerre contre l’Iran et la perturbation du détroit d’Ormuz risquent de pousser les opérations humanitaires au-delà de leurs limites », a déclaré Madiha Raza, directrice adjointe des affaires publiques et de la communication pour l’Afrique à l’International Rescue Committee.

Même lorsque les combats cesseront, le choc subi par les chaînes d’approvisionnement mondiales pourrait continuer à retarder l’aide vitale pendant des mois, a-t-elle ajouté.

Des itinéraires plus longs et plus coûteux

La guerre a contraint les organisations à trouver de nouveaux moyens de transporter les marchandises, certaines contournant le détroit d’Ormuz et le canal de Suez pour faire passer les navires par l’Afrique, ce qui allonge les délais de livraison de plusieurs semaines.

D’autres ont recours à une combinaison de modes de transport, notamment terrestres, maritimes et aériens, ce qui augmente les coûts.

Jean-Cedric Meeus, responsable des transports et de la logistique mondiaux pour l’UNICEF, a déclaré que son agence utilisait une combinaison d’itinéraires terrestres et aériens pour envoyer des vaccins au Nigeria et en Iran afin de les y acheminer à temps pour les campagnes de vaccination, mais que les coûts avaient grimpé en flèche.

Avant la guerre, l’UNICEF envoyait des vaccins en Iran par avion directement depuis des fournisseurs du monde entier. Désormais, elle achemine les vaccins par avion jusqu’en Turquie, puis par route jusqu’en Iran, ce qui a augmenté les coûts de 20 % et allongé le délai de livraison de 10 jours, a-t-il précisé.

Save the Children International, qui expédiait habituellement ses fournitures par fret maritime de Dubaï à Port-Soudan, devra désormais transporter les marchandises par camion depuis Dubaï via l’Arabie saoudite, puis par barge à travers la mer Rouge, a-t-elle indiqué. Cet itinéraire ajoute 10 jours et augmente les coûts d’environ 25 %, à un moment où plus de 19 millions de Soudanais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Ce retard expose plus de 90 établissements de soins de santé primaires à travers le Soudan au risque de manquer de médicaments essentiels, a-t-elle déclaré.

La flambée des prix signifie également que les organisations doivent choisir leurs priorités.

« Au final, soit on sacrifie le nombre d’enfants que l’on aide… soit on sacrifie le nombre d’articles que l’on peut se permettre d’acheter », a déclaré Janti Soeripto, président de Save the Children pour les États-Unis. L’organisation a indiqué disposer de stocks dans les pays où elle intervient, mais certains d’entre eux pourraient être épuisés d’ici quelques semaines.

La hausse des coûts affecte également la capacité des personnes à se faire soigner dans leur propre pays.

Médecins Sans Frontières a déclaré que la hausse des prix du carburant en Somalie — où quelque 6,5 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë — a fait grimper les coûts de transport et de l’alimentation, rendant plus difficile l’accès aux soins. Au Nigeria, l’IRC indique que les prix du carburant ont bondi de 50 % et que les cliniques ont du mal à alimenter leurs équipements, tels que les générateurs, tandis que les équipes médicales mobiles ont réduit leurs opérations.

La crise alimentaire pourrait s'aggraver

L'une des principales préoccupations concerne l'impact de la guerre sur la faim dans le monde.

Le PAM prévient que si le conflit se prolonge jusqu'en juin, 45 millions de personnes supplémentaires souffriront de faim aiguë, venant s'ajouter aux près de 320 millions de personnes déjà touchées par la faim dans le monde.

Environ 30 % des engrais mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz et, à l'approche de la saison des semailles dans des régions comme l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud, les petits agriculteurs des pays pauvres seront durement touchés. Le Soudan importe plus de la moitié de ses engrais du Golfe et le Kenya environ 40 %, selon les organisations humanitaires.

Le secrétaire général de l'ONU a mis en place un groupe de travail pour faciliter le commerce des engrais — sur le modèle de l'Initiative céréalière de la mer Noire. Mais les organisations humanitaires affirment que cela ne suffira pas. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, les gouvernements doivent fournir davantage de fonds aux organisations pour faire face à la hausse des coûts, affirment-elles.

Les experts humanitaires indiquent que la réponse internationale pour financer l’aide a été plus lente pendant cette guerre par rapport à des conflits précédents comme celui en Ukraine, ce qui pourrait refléter une pression croissante pour investir dans la sécurité plutôt que dans l’aide à un moment où le monde est en pleine tourmente.

« Ils font des choix difficiles entre la sécurité de la défense et l’aide humanitaire », a déclaré Sam Vigersky, chercheur en affaires internationales au Council on Foreign Relations, qui a écrit sur l’impact de la guerre sur l’aide humanitaire.

Il a expliqué que lorsque les États-Unis entrent en guerre, ils disposent généralement de dispositions en matière d’aide, mais qu’ils ne les ont pas « activées ». « Ce n’est pas une question de capacité, c’est une décision politique », a-t-il déclaré.

Tommy Pigott, porte-parole adjoint principal du département d’État américain, a déclaré que les États-Unis avaient été « le pays le plus généreux au monde » en matière d’aide humanitaire.

Le département a indiqué qu’il débloquait 50 millions de dollars supplémentaires d’aide d’urgence au Liban, notamment au Programme alimentaire mondial, et qu’il travaillait en étroite collaboration avec les Nations unies et d’autres acteurs pour répondre aux besoins humanitaires.