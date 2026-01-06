Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite au Somaliland

Le ministre israélien des Affaires étrangères est arrivé au Somaliland mardi, marquant la première visite d’un haut responsable israélien depuis que ce pays a officiellement reconnu le territoire somalien sécessionniste comme État souverain.

Le ministère de l’Information du Somaliland a indiqué dans un message publié sur X que Gideon Saar et sa délégation ont été accueillis par de hauts membres du gouvernement du Somaliland à leur arrivée à l’aéroport de Hargeisa, la capitale du Somaliland. Le ministère a qualifié cette visite d’étape majeure dans les relations bilatérales.

Le Somaliland a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Somalie en 1991, au cours d’une désescalade dans un conflit qui continue de fragiliser ce pays d’Afrique de l’Est. Bien qu’il dispose de son propre gouvernement et de sa propre monnaie, le Somaliland n’avait encore jamais été reconnu par aucun État.

Saar doit rencontrer plus tard mardi le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, également connu sous le nom d’Irro, au palais présidentiel.

Israël a annoncé la semaine dernière qu’il avait reconnu le Somaliland comme État indépendant et souverain, une décision controversée qui a été critiquée par l’Union africaine et d’autres acteurs.

Plus de 20 pays, pour la plupart du Moyen-Orient ou d’Afrique, ainsi que l’Organisation de la coopération islamique, ont rejeté cette initiative israélienne.

Le gouvernement fédéral somalien insiste sur le fait que le Somaliland reste une partie intégrante du territoire somalien et avertit que cette reconnaissance porte atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie.

Des responsables américains et israéliens avaient déclaré l’an dernier à l’Associated Press qu’Israël avait approché le Somaliland pour qu’il accueille des Palestiniens de Gaza dans le cadre du plan de l’époque du président américain Donald Trump visant à réinstaller la population du territoire.

Les États-Unis ont depuis abandonné ce plan, et le département d’État affirme qu’il continue de reconnaître l’intégrité territoriale de la Somalie, "qui inclut le territoire du Somaliland".