Boxe à Miami : Antony Joshua envoie Jake Paul au tapis et défie Tyson Fury

Jake Paul est reparti de la soirée de boxe de Miami avec la mâchoire fracturée selon ses propres termes. L'ex-youtubeur devenu boxeur a été amené au tapis par le Britannique Antony Joshua au bout de 6 rounds.

Au milieu des railleries sur Internet à la suite du combat, Jake garde le ton sportif du fair-play, avec la promesse de revenir plus fort.

Vendredi soir, le double champion poids lourd a démontré pourquoi il fait partie des meilleurs boxeurs de ce sport en mettant deux fois au tapis Paul, en perte de vitesse, au cinquième round.

Sentant que le YouTuber était fini, Joshua l'a secoué avec un uppercut du droit au début du sixième round. Le natif d'Angleterre a ensuite mis Paul au tapis avec une combinaison à la tête.

Bien que Paul (12-2) se soit relevé, Joshua (29-4, 26 KO) a finalement anéanti le rêve de Paul en le mettant au tapis une quatrième fois avec un coup droit à la tête. L'arbitre Christopher Young a compté Paul à 1 min 31 s du round devant une foule de 19 600 spectateurs au Kaseya Center.

« Cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais ma main droite a finalement trouvé sa cible », a déclaré Joshua. « Jake Paul s'est très bien débrouillé ce soir. Je vais lui rendre hommage. Il s'est relevé à plusieurs reprises. Je respecte Jake pour avoir essayé encore et encore. Il a affronté un vrai combattant ce soir. »

Grâce à cette victoire, Joshua peut désormais tenter de reconquérir le titre de champion poids lourd qu'il a perdu contre Oleksandr Usyk. Joshua a également évoqué un combat longtemps discuté avec son compatriote et ancien champion, Tyson Fury. Cependant, Fury est actuellement à la retraite après avoir subi deux défaites consécutives contre Usyk en 2024.

C'était le premier combat de Joshua depuis que Daniel Dubois l'avait mis KO en cinq rounds en septembre 2024.

Joshua a méthodiquement imposé son rythme face à Paul dès le premier round, aucun des deux boxeurs ne s'engageant dès le début. Au milieu du round, Paul a lancé un coup droit que Joshua a bloqué avec son gant. Dans les dernières secondes, Joshua a marqué un point avec un coup droit à la tête près des cordes.Dans le deuxième round, Joshua a commencé à exploiter son avantage de 15 cm en allonge en menant avec un jab du gauche.

Paul a marqué avec un court coup droit à la tête au début du quatrième round. Plus tard dans le round, Paul est tombé deux fois maladroitement sur le tapis alors qu'il tentait à nouveau de réduire la distance lors d'échanges rapprochés.

« J'ai tout donné », a déclaré Paul. « Anthony est un excellent combattant et j'ai pris une raclée, mais c'est ça le sport. Je vais revenir et continuer à gagner. »

Paul pesait 98 kg et Joshua 110 kg lors du combat.

Paul, 28 ans, qui a débuté sa carrière en janvier 2020, avait initialement prévu de participer à un combat exhibition à Miami avec le champion poids léger Gervonta Davis le mois dernier. Mais Davis a rencontré des problèmes juridiques qui ont annulé l'événement. Paul s'est rapidement réorienté et a décroché le combat contre Joshua dans la même salle.Parmi les célébrités présentes dans la foule figuraient le champion de golf Rory McIlroy, le frappeur des Mets de New York Juan Soto, le fondateur de Barstool Sports Dave Portnoy et les receveurs retraités de la NFL Michael Irvin et Brandon Marshall.

Dans un combat préliminaire entre deux champions UFC à la retraite, Anderson Silva, âgé de 50 ans, a remporté une victoire par KO technique au deuxième round contre Tyron Woodley.