ONU : Al-Chabab reste la principale menace pour la Somalie et la région

Un rapport publié mercredi par les experts de l’ONU met en garde contre la persistance d’Al-Chabab, qui demeure la « plus grande menace immédiate » pour la paix et la stabilité en Somalie et au Kenya.

Le rapport souligne que la menace ne se limite pas aux attaques armées. Al-Chabab continue de frapper Mogadiscio, comme le montre la tentative d’assassinat du président le 18 mars, mais s’appuie aussi sur l’extorsion, le recrutement forcé et une « machine de propagande efficace ». Selon les experts, ces mécanismes permettent au groupe de maintenir son influence et ses ressources.

Le groupe représente par ailleurs une menace majeure pour le Kenya. Les experts recensent des attaques allant des attentats à l’aide d’engins explosifs improvisés, visant principalement le personnel de sécurité, aux attaques contre les infrastructures, en passant par les enlèvements, les raids dans les habitations et le vol de bétail.

Cette année, Al-Chabab a mené en moyenne six attaques par mois sur le sol kényan, concentrées principalement dans les comtés frontaliers de Mandera et de Lamu, dans le nord-est du pays.

Les experts rappellent que le but du groupe reste de renverser le gouvernement somalien, de « débarrasser le pays des forces étrangères et d’établir une Grande Somalie », réunissant toutes les ethnies somaliennes d’Afrique de l’Est sous un régime islamique strict.

Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé jusqu’au 31 décembre 2026 le mandat de la force de « soutien et de stabilisation » de l’Union africaine en Somalie, composée de 11 826 personnes en uniforme, dont 680 policiers.

Le rapport s’intéresse également aux activités de l’État islamique en Somalie. Des combattants continuent d’être recrutés à l’échelle mondiale, principalement en Afrique de l’Est. À la fin de 2024, le groupe connu sous le nom d’ISIL-Somalie disposait de plus de 1 000 combattants, dont au moins 60 % d'étrangers.

Bien que plus faible qu’Al-Shabab en effectifs et en ressources financières, « l’expansion du groupe constitue une menace importante pour la paix et la sécurité en Somalie et dans la région au sens large », concluent les experts.