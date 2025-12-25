Fortes pluies au Maroc : un dispositif d’urgence pour évacuer l’eau à Salé

Le Maroc continue de subir les fortes pluies dans certaines régions. Dans la ville de Salé, d’importantes précipitations ont été enregistrées. Les autorités locales et la compagnie de gestion des services publics, intensifient les interventions pour évacuer l’eau de pluie.

"C'est malheureusement la quatrième fois que cela se produit. Les portes de cette résidence s'ouvrent sur une zone plus basse, donc quand il pleut, l'eau s'infiltre par le haut et inonde les lieux. Le sous-sol ressemble à une cuve de stockage", confie un résident de Salé.

Au cours des dernières heures, des crues soudaines ont inondé plusieurs complexes résidentiels et depuis, l’eau stagne faute de moyen efficace d’évacuation. Les efforts se poursuivent sur le terrain pour drainer les eaux de pluie qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours, dans le but d'atténuer leur impact et d'assurer la sécurité des citoyens et la fluidité du trafic. Plusieurs opérations sont mises en œuvre dont le nettoyage des canaux de drainage, le pompage de l'eau qui s'est accumulée dans plusieurs zones inondables connues et le déploiement d'équipements logistiques et de ressources humaines pour surveiller la situation sur le terrain.

"En application des dispositions du Comité provincial de surveillance, présidé par le gouverneur, Redal a mis en place un plan d'intervention d'urgence, mobilisant toutes les équipes techniques et les ressources logistiques pour faire face à toute situation d'urgence. C'est dans ce contexte que Redal a déployé ces ressources de manière stratégique afin de couvrir tous les points sensibles et les zones à risque”, explique Abd El Wahed Youssfi, responsable de Redal Salé.

Le Maroc traverse cette année un hiver particulièrement rude. De nombreuses régions sont confrontées à des conditions météorologiques difficiles: fortes pluies, chute de neige, rafales de vent. Il y a 10 jours, des crues ont tué au moins 37 personnes, à Safi, sur la côte atlantique.