Soudan : un système de santé en difficulté face à la guerre civile

La douleur et la souffrance se poursuivent sans relâche au Soudan après des années de guerre civile et de destructions massives.

Alors que l'armée consolide son contrôle, certains habitants ont commencé à retourner dans la capitale, Khartoum, dans l'espoir de reconstruire leur vie.

Cependant, la crise humanitaire s'aggrave. Outre les graves pénuries alimentaires, l'effondrement du système de santé pousse les civils au bord du gouffre. Les autorités ne sont pas en mesure de fournir un soutien adéquat, et un réseau de soins de santé fonctionnel est largement absent.

De nombreuses personnes luttent pour accéder aux traitements médicaux les plus élémentaires.

Les organisations d'aide jouent un rôle essentiel en maintenant en vie des services limités. S'adressant à TRT, le médecin soudanais Omar al Derdiri a déclaré que le système de santé est actuellement maintenu presque entièrement grâce aux efforts des bénévoles.

Entre-temps, l'augmentation des maladies infectieuses à Khartoum met à rude épreuve des installations déjà débordées. Le manque d'équipement médical reste un problème critique. La perte la plus dévastatrice est peut-être celle du centre de santé de Burri, où l'unité de dialyse - qui était autrefois une bouée de sauvetage pour les patients souffrant d'insuffisance rénale - a complètement cessé de fonctionner.

La guerre civile en cours a fait des dizaines de milliers de victimes et déplacé plus de 14 millions de personnes, laissant le Soudan face à l'une des urgences humanitaires les plus graves au monde.