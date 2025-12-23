Bienvenue sur Africanews

RDC : les exportations de cobalt reprennent après dix mois de suspension

Un homme de la tribu Jung transporte du cobalt sur son dos dans cette vue panoramique de la mine de cobalt de Shinkolobwe, samedi 10 avril 2004.  
Copyright © africanews
Copyright 2004 AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Après dix mois de suspension de ses exportations de cobalt, la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé mardi la reprise des ventes.

Le gel des exportations de ce minerai essentiel pour la fabrication des batteries électriques notamment avait été décidé le 22 février pour contrer la chute des prix, initialement pendant quatre mois.

Les cours, divisés par quatre en trois ans, étaient tombés à leur plus bas depuis huit ans. Cette stratégie de l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques semble toutefois avoirporté ses fruits, le cours du cobalt étant passé de 22 000 dollars à 54 ou 55 000 dollars.

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, elle a fourni en 2024 près de 76% de la production mondiale de cobalt, soit 220.000 tonnes, selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS).

L'offre provient de deux mines, Tenke Fungurume et Kisandu, les plus grandes du monde exploitées par le groupe chinois CMOC (China Molybdenum) dans la région du Katanga dans le sud-est de la RDC.

