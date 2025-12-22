Nigéria : libération des 130 écoliers enlevés en novembre

Au Nigéria, les 130 élèves enlevés en novembre dernier dans une école catholique ont été libérés ce dimanche.

Ils font partie des 300 élèves et des 12 membres du personnel enlevés par des hommes armés au sein de l'internat catholique St Mary dans le village de Papiri le 21 novembre dernier.

Cinquante enfants avaient réussi à s'échapper au moment des faits. Le gouvernement nigérian a déclaré le 8 décembre avoir réussi à libérer une centaine d'otages. Au total, 230 personnes ont pu être libérées pour l’heure.

À noter qu’il s'agit de l'un des plus importants kidnappings de masse dans le pays, déjà ravagé par le phénomène depuis plusieurs années. Le Nigéria a été secoué par une vague d'enlèvements début novembre qui avait suscité inquiétude et indignation dans le pays. Face à l'aggravation de l'insécurité dans le nord, où des bandes armées s'attaquent fréquemment aux écoles pour obtenir des rançons, plusieurs établissements avaient dû fermer leurs portes temporairement. Les enlèvements dans les écoles se sont multipliés depuis que les militants de Boko Haram ont enlevé 276 filles à Chibok en 2014.

S'en est suivi une mobilisation à l'international qui a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux avec le slogan "Bring Back Ours Girls". Onze ans plus tard, quatre-vingt dix de ces jeunes filles sont toujours portées disparues et des centaines d'autres enlèvements massifs ont été perpétrés dans des écoles, des églises et sur les places de villages du nord et de l'ouest du pays.

Bien loin de la doctrine djihadiste, ces enlèvements sont motivés par l’argent obtenu grâce aux rançons.