RDC : la Kivu Fashion Week comme acte de résistance contre la guerre

La quatrième édition de la Kivu Fashion Week s’est tenue dans le jardin de l’hôtel Serena de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo.

Il y a quelques mois, cet hôtel avait été au cœur des combats ayant conduit à la prise de la ville par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.

Malgré ce contexte instable, les organisateurs ont choisi de maintenir l’événement pour porter un message de paix et de résilience. « Il était important de maintenir le défilé, afin de rassembler des ressortissants de différents pays et de montrer que nous aspirons à une cohabitation pacifique et internationale », a déclaré le créateur congolais Voyance Batinda.

Même après la signature récente d’un accord de paix négocié par les États-Unis, les violences persistent dans l’est du pays. La semaine dernière encore, le M23 a pris le contrôle d’une autre ville lors d’une offensive meurtrière. L’est de la République démocratique du Congo demeure l’un des foyers de violence les plus complexes au monde. Plus d’une centaine de groupes armés s’y disputent le contrôle d’une région riche en minerais, située à la frontière avec le Rwanda, le M23 étant le plus puissant d’entre eux. Cette guerre prolongée a engendré l’une des crises humanitaires les plus graves de la planète.

Des créateurs comme Vainqueur Akilimali ont fait de la mode un outil de rassemblement pour les populations affectées par le conflit. « Nous voulions les rassembler dans la résilience, l’espoir et la solidarité », a-t-il expliqué.

La chanteuse congolaise Dety Darba, originaire de Goma, était présente au défilé. Selon elle, cet événement est important car il montre que la vie culturelle continue malgré le conflit. « Je pense que c’est une autre façon de dénoncer et de montrer que ce qui se passe dans notre pays n’est pas seulement négatif, car au-delà de la guerre, nous vivons, nous créons et nous essayons d’aller de l’avant du mieux que nous pouvons », a-t-elle ajouté.

Sur un podium éphémère, des mannequins ont présenté des robes de soirée élégantes et des tenues traditionnelles africaines revisitées dans un style contemporain.

À Goma, le temps d’un défilé, la mode s’est ainsi transformée en langage de paix et de dignité, rappelant que, même au cœur du chaos, la création reste une forme de survie, et surtout, un acte de courage.