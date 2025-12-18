RDC : le M23 a entamé son retrait d'Uvira, selon plusieurs sources

Le groupe armé M23 aurait entamé tard mercredi le retrait de ses troupes de la ville stratégique d’Uvira, dans l’est de la République démocratique du Congo.

Sur X, des porte-paroles des rebelles ont publié des vidéos montrant des mouvements d'hommes armés en tenues militaires. Ce retrait disent-ils devrait s'achever dans quelques jours. Sans donner plus d'informations sur le point de chute de leurs soldats, l'AFC-M23 continue de réclamer le respect des conditions imposées unilatéralement avant ce retrait.

De son côté, le ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a appelé à la vigilance mercredi, exprimant des doutes sur l'effectivité de ce retrait des rebelles de l'AFC/M23 de la ville d’Uvira. Il a par ailleurs réaffirmé la position des autorités congolaises, déclarant attendre le retrait effectif des troupes rwandaises de toutes les parties occupées de la RDC.

La prise d’Uvira la semaine dernière par ce groupe armés soutenu par le Rwanda a ravivé les tensions dans cette province du Sud-Kivu, près de la frontière avec le Burundi. Cette avancée avait suscité de vives inquiétudes à Kinshasa et menacé un fragile accord de paix récemment négocié à Washington entre la RDC et le Rwanda.