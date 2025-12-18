Kenya : la tradition de tauromachie dans le comté de Kakamega

Le comté de Kakamega, à l'ouest du Kenya, est connu localement comme le berceau de la tauromachie depuis des lustres. Les spectacles attirent souvent des foules.

Un engouement favorisé par la nécessité des renforcer les liens entre habitants de la région selon les sociologues.

‘’ C’est un sport intéressant que l'on trouve dans l'ouest du Kenya, la plupart du temps organisé pour célébrer la récolte, il et offre aussi une occasion de divertissement. Les gens viennent voir les forces de ces animaux. Il y avait un gagnant et pas nécessairement un perdant, parce que le perdant disait "la prochaine fois, je t'aurai". Cela permettait de maintenir l'esprit de la société", explique Kathleen Anangwe, sociologue à l'université de Nairobi.

La sociologue Kathleen Anangwe attribue l’intérêt croissant pour la pratique au besoin de socialisation et au taux de chômage élevé, d’environ 9 % selon les statistiques officielles, mais bien plus élevé pour les jeunes selon certaines associations. Le sport contribue aussi à l’économie locale et favorise l’unité et la solidarité sociale.