RDC : la condamnation à mort de Joseph Kabila provoque une onde de choc à Goma

L’ancien président congolais Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace ce 30 septembre par une juridiction militaire à Kinshasa.

Il est reconnu coupable de trahison, complicité d’assassinat et participation à un mouvement insurrectionnel, en lien présumé avec les rebelles du M23/AFC actifs dans l’est du pays.

À Goma, aujourd’hui sous contrôle partiel du M23, la décision provoque un mélange de surprise, d’inquiétude et de colère. La population redoute un nouvel embrasement.

Nous voulons que la paix revienne. Cette condamnation ne fera qu'aggraver la situation », confie Amani Safari, habitant de Goma.

Certains craignent que l’arrestation de l’ancien chef d’État ne pousse le M23 à une réaction violente.

Si le M23 considère qu’il est leur allié, sa condamnation pourrait être perçue comme une provocation », avertit Sambuka Alexis, taxi-moto à Goma.

Le mouvement rebelle a rapidement réagi par la voix de son porte-parole, dénonçant un « procès politique » et une « manipulation de la justice ».

Une condamnation controversée

Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC entre 2001 et 2019, rejette les accusations et dénonce un complot visant à l’écarter définitivement de la scène politique. Son parti, le PPRD, parle d’un « procès bâclé et instrumentalisé ».

La sentence intervient alors que la RDC tente de relancer la coopération sécuritaire avec le Rwanda pour lutter contre les FDLR. Mais dans une région minée par les conflits armés, cette condamnation pourrait bien faire voler en éclats les efforts de dialogue.

« Cette décision risque de fragiliser davantage l’unité nationale », alerte l’analyste Hubert Masomeko.

Le contexte est d’autant plus tendu que la RDC a récemment levé le moratoire sur la peine de mort, rendant de telles condamnations à nouveau applicables.