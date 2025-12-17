Le Mali restitue 3 tonnes d'or saisies à Barrick Mining

Un juge malien a ordonné la restitution à la société minière canadienne Barrick Mining de 3 tonnes d'or saisies il y a près d'un an dans son complexe de Loulo-Gounkoto, selon deux proches du dossier.

L'or, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars, a été saisi par un hélicoptère militaire en janvier à la suite d'une ordonnance de confiscation rendue par un juge malien.

Les métaux précieux sont restés depuis lors à la banque BMS à Bamako, la capitale du Mali, selon les deux sources, qui indique Barrick aura la charge de transporter l'or hors des coffres de la banque.

Les deux parties sont parvenues à un accord le mois dernier pour résoudre leur différend concernant les activités de l'entreprise minière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, après deux ans de négociations.

Le désaccord portait sur la mise en œuvre d'un nouveau code minier introduit par le gouvernement militaire; Ce qui a conduit Barrick à suspendre les activités de son complexe minier aurifère en janvier, et un administrateur provisoire nommé par un tribunal malien à en prendre le contrôle en juin.

Barrick a accepté un règlement d'un montant de 430 millions de dollars et l'administration provisoire devrait restituer le contrôle du complexe minier à Barrick la semaine prochaine, selon les sources citées par l'agence Reuters.