Centrafrique : arrivée du matériel électoral à Bangui

Au total 96 tonnes de matériel électoral, comprenant des bulletins de vote, des formulaires de procès-verbaux et divers imprimés électoraux, sont arrivés à Bangui ce lundi.

Cette livraison marque une étape cruciale dans les préparatifs des élections générales prévues le 28 décembre prochain. Le matériel a été remis au président de l’Autorité nationale des élections, l’ANE, en présence des partenaires nationaux et internationaux.

Ce jour est le fruit d’efforts très important consenti par le gouvernement de la République centrafricaine, en finançant justement tous ces matériels. Mais c’est aussi les efforts de toute la communauté internationale qui depuis quelques mois, justement soutien le gouvernement dans ces efforts-là pour voir ce jour être une réalité s'est félicité Mohamed Ag Ayoya, Coordonnateur humanitaire et chef adjoint de la Minusca.

Le président de l’ANE, Mathias Barthélemy Morouba, s’est pour sa part voulu rassurant quant au déploiement effectif du matériel électoral sur l’ensemble du territoire national. Ces élections générales regrouperont la présidentielle, les législatives, les municipales et les régionales.

Sept candidats sont en lice pour l’élection présidentielle, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra, candidat à un troisième mandat. Une candidature contestée par une partie de l’opposition, notamment le MLPC, membre du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC.

Son président, Martin Ziguélé, estime que cette candidature constitue, une violation de la Constitution de 2016 et maintient son appel au boycott du scrutin.