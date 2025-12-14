Antonio Guterres condamne l'attaque qui a tué six Casques bleus au Soudan

La base logistique de maintien de la paix des Nations unies à Kadugli, dans le Kordofan central, a été touchée samedi par un drone, tuant six Casques bleus et en blessant huit autres, tous de nationalité bangladaise, selon un communiqué du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Ces soldats faisaient partie de la Force intérimaire des Nations unies pour Abyei (UNISFA).

AntonioGuterres a dénoncé un « acte injustifiable » et rappelé que les attaques visant des Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Il a également appelé à un cessez-le-feu immédiat afin de permettre un « processus politique global, inclusif et soudanais » pour résoudre le conflit.

L’armée soudanaise a imputé l’attaque aux Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire engagé depuis plus de deux ans dans une lutte acharnée pour le contrôle du pays. Les FSR n’ont pour l’instant formulé aucun commentaire.

Située dans la région pétrolifère contestée d’Abyei, la mission de l’ONU y est déployée depuis 2011, année de l’indépendance du Soudan du Sud. Le Soudan est plongé dans le chaos depuis avril 2023, avec un conflit meurtrier entre l’armée et les FSR, ayant déjà causé plus de 40 000 morts selon les estimations, et entraîné la pire crise humanitaire au monde.