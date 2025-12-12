Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

CAN 2025 : le vétéran Ali Maaloul de retour en sélection tunisienne

Le Tunisien Ali Maaloul après la victoire 1-0 contre la France lors de la Coupe du monde dans le groupe D, au stade Education City d'Al Rayyan, au Qatar, le 30 novembre 2022   -  
Copyright © africanews
Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Tunisie

Ali Maaloul 36 ans le mois prochain, s’apprête à disputer sa 5e coupe d’Afrique des Nations de football. Le défenseur du club Sfaxien fait partie de la liste des 28 joueurs tunisiens dévoilée jeudi par Sami Trabelsi.

En rappelant ce vétéran, l’entraîneur tunisien a fait le choix de l’expérience. Il s’agit en fait d’une confirmation, puisque Maaloul est revenu en sélection en novembre lors d’un match amical et a participé à la coupe arabe au Qatar. Un retour après de deux années de passage à vide.

Pour la coupe d’Afrique des Nations de football au Maroc, les Aigles de Carthage sont logés dans le groupe C qui comprend aussi le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda. Et s’est justement face aux ougandais que les Tunisiens débuteront leur compétition à Rabat le 23 décembre.

La dernière victoire de la Tunisie en coupe d’Afrique des Nations de football date de 2004.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.