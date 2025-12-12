CAN 2025 : le vétéran Ali Maaloul de retour en sélection tunisienne

Ali Maaloul 36 ans le mois prochain, s’apprête à disputer sa 5e coupe d’Afrique des Nations de football. Le défenseur du club Sfaxien fait partie de la liste des 28 joueurs tunisiens dévoilée jeudi par Sami Trabelsi.

En rappelant ce vétéran, l’entraîneur tunisien a fait le choix de l’expérience. Il s’agit en fait d’une confirmation, puisque Maaloul est revenu en sélection en novembre lors d’un match amical et a participé à la coupe arabe au Qatar. Un retour après de deux années de passage à vide.

Pour la coupe d’Afrique des Nations de football au Maroc, les Aigles de Carthage sont logés dans le groupe C qui comprend aussi le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda. Et s’est justement face aux ougandais que les Tunisiens débuteront leur compétition à Rabat le 23 décembre.

La dernière victoire de la Tunisie en coupe d’Afrique des Nations de football date de 2004.