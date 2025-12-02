Bienvenue sur Africanews

Football : la RDC va à la CAN 2025 sans Yoane Wissa

Yoane Wissa, de la RDC, dispute le ballon à Novatus Dismas et à Bakari Nondo de la Tanzanie, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, en Côte d'Ivoire, le 24 janvier 2024   -  
Copyright © africanews
Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

République démocratique du Congo

L'attaquant de Newcastle Yoane Wissa ne participera pas à la Coupe d'Afrique des nations après avoir été écarté de la sélection congolaise.

Wissa a rejoint Newcastle pour un montant estimé à 55 millions de livres sterling lors du dernier jour du mercato estival, mais il n'a pas encore joué pour le club depuis son retour en équipe nationale congolaise, blessé lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Sénégal le 9 septembre.

Wissa, 29 ans, a repris l'entraînement à Newcastle, mais il est trop tard pour que le joueur soit inclus dans la sélection congolaise pour la Coupe d'Afrique, qui débutera le 21 décembre au Maroc.

Wissa n'a disputé que deux matchs cette saison, tous deux pour la République démocratique du Congo (RDC) lors des éliminatoires de la Coupe du monde début septembre. Il s'est peu entraîné avec l'équipe senior de Brentford pendant la pré-saison et n'a ensuite disputé aucun des trois premiers matchs de Premier League de l'équipe, car il souhaitait être transféré, ce qu'il a finalement obtenu en rejoignant Newcastle, qui participe à la Ligue des champions cette saison.

Parmi les joueurs sélectionnés par la RDC dans une équipe annoncée lundi soir, on trouve les joueurs de Premier League Arthur Masuaku, Noah Sadiki (tous deux de Sunderland), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) et Axel Tuanzebe (Burnley).

