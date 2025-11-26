Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Éthiopie : au moins 6 décès liés à l'épidémie de virus Marburg

En Éthiopie, le nombre de décès liés à l'épidémie du virus Marburg a augmenté et s'élève désormais à six.   -  
Copyright © africanews
Keingna, Pascale Mahe/
By Rédaction Africanews

and Reuters

Ethiopie

En Éthiopie, le nombre de décès liés à l'épidémie du virus Marburg a augmenté et s'élève désormais à six. Le pays a confirmé l'épidémie pour la première fois le 14 novembre, trois décès avaient été signalés trois jours plus tard.

Selon le ministère de la Santé, « sur les 11 personnes chez lesquelles le virus a été détecté, six sont décédées et cinq sont actuellement sous traitement médical ».

349 personnes sont soupçonnées d'avoir été en contact avec des personnes infectées et ont été placées en quarantaine. 119 d'entre elles ont été libérées après avoir terminé leur période de surveillance.

Le virus Marburg, qui appartient à la même famille que le virus Ebola, provoque souvent de violents maux de tête et entraîne des hémorragies.

Les épidémies précédentes en Afrique ont entraîné des taux de mortalité pouvant atteindre 80 % ou plus, généralement dans les huit à neuf jours suivant l'apparition des symptômes.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.