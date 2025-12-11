Égypte : l'ONU propose des "solutions à grande échelle" pour le développement

Des "solutions à grande échelle", c’est ce que propose l’ONU face aux défis auxquels l’Égypte fait face en matière de développement.

Alors que l’aide public est en baisse, l’impact des coupes budgétaires sur le programme des Nations Unies dans le pays s’élève à 87 millions d’euros, touchant les plus vulnérables.

'' Le temps des petits projets, de l'approche par projet est révolu. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas le luxe, en raison de la complexité des problèmes. Nous devons nous rassembler et travailler à grande échelle sous la direction du gouvernement.", a déclaré Elena Panova, coordinatrice résidente des Nations unies en Égypte.

Malgré les défis, les Nations unies explorent des solutions de financement innovantes avec le gouvernement égyptien, y compris des échanges de dettes.

" Avec le gouvernement, nous y réfléchissons ensemble et nous voyons ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons travailler ensemble sur un financement innovant. C'est vrai ? La conversion de la dette, par exemple, est l'une des solutions qui permet au pays d'échanger sa dette. Il s'agit d'un pays dont le niveau d'endettement est élevé par rapport au développement. Et cela se fait lorsque vous avez une relation de confiance avec le gouvernement. Lorsque vous avez prouvé que vous êtes à la hauteur des attentes de la population, alors, vous savez, ils vous acceptent à leurs côtés. Et cela doit toujours être mené par le gouvernement’', affirme la coordinatrice résidente des Nations unies en Égypte :

Elena Panova met l’accent sur la protection sociale en cette période de morosité. Et souligne que les programmes de transferts monétaires soutenus par l'ONU en Égypte touchent plus de cinq millions de ménages.