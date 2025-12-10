Le Ghana accuse Israël de s'en prendre injustement à ses ressortissants

Ghana
Le ministère des Affaires étrangères ghanéen a condamné mercredi ce qu'il a qualifié de traitement « inhumain » réservé à ses citoyens à l'aéroport Ben Gourion en Israël après que plusieurs voyageurs ont été détenus ou expulsés, et a déclaré qu'il envisageait des mesures de rétorsion.
Les voyageurs ghanéens ont été « délibérément pris pour cible et soumis à un traitement inhumain et traumatisant » depuis dimanche, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Selon ses dires, sept citoyens, dont quatre membres d'une délégation parlementaire, ont été détenus sans motif « justifiable » et libérés seulement après plusieurs heures d'intervention diplomatique, tandis que trois autres ont été expulsés.
La délégation parlementaire assistait à une conférence internationale sur la cybersécurité à Tel-Aviv, tandis que les trois voyageurs expulsés sont rentrés au Ghana par le premier vol disponible, selon le ministère.
« Ce comportement condamnable des autorités israéliennes est extrêmement provocateur et inacceptable », indique le communiqué.
Il précise que le ministère des Affaires étrangères convoquera mercredi matin des responsables de l'ambassade d'Israël à Accra pour leur faire part de son mécontentement « dans les termes les plus forts possibles ».
01:41
L'Érythréen Biniam Girmay intègre l'équipe cycliste d'Andres Iniesta
01:25
Bénin : la tentative de coup d'Etat désamorcée, des questions demeurent
01:09
Caracas rapatrie 266 Vénézuéliens expulsés des USA
01:50
Gaza : l'Allemagne et l'Egypte exhortent Israël au respect du cessez-le-feu
00:54
Syrie : des frappes israéliennes à Beit Jinn font une dizaine de morts
01:10
Maroc : Interpol examine les nouvelles orientations de la sécurité mondiale