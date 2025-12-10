Bienvenue sur Africanews

Le Ghana accuse Israël de s'en prendre injustement à ses ressortissants

Des Israéliens transitent par le terminal des départs de l'aéroport international Ben Gourion à Tel Aviv, le jeudi 19 juillet 2012.   -  
Copyright © africanews
Dan Balilty/AP
By Rédaction Africanews

and Anadolu Agency

Ghana

Le ministère des Affaires étrangères ghanéen a condamné mercredi ce qu'il a qualifié de traitement « inhumain » réservé à ses citoyens à l'aéroport Ben Gourion en Israël après que plusieurs voyageurs ont été détenus ou expulsés, et a déclaré qu'il envisageait des mesures de rétorsion.

Les voyageurs ghanéens ont été « délibérément pris pour cible et soumis à un traitement inhumain et traumatisant » depuis dimanche, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon ses dires, sept citoyens, dont quatre membres d'une délégation parlementaire, ont été détenus sans motif « justifiable » et libérés seulement après plusieurs heures d'intervention diplomatique, tandis que trois autres ont été expulsés.

La délégation parlementaire assistait à une conférence internationale sur la cybersécurité à Tel-Aviv, tandis que les trois voyageurs expulsés sont rentrés au Ghana par le premier vol disponible, selon le ministère.

« Ce comportement condamnable des autorités israéliennes est extrêmement provocateur et inacceptable », indique le communiqué.

Il précise que le ministère des Affaires étrangères convoquera mercredi matin des responsables de l'ambassade d'Israël à Accra pour leur faire part de son mécontentement « dans les termes les plus forts possibles ».

