Ghana : l'économie ghanéenne devrait connaître une croissance durable

Après s’être remise de la pire crise qu'elle ait connue depuis une génération, l’économie ghanéenne devrait connaître une croissance durable en 2026 grâce au retour de la confiance des investisseurs.

Le ministre des Finances Cassiel Ato Forson a déclaré jeudi lors de la présentation du budget au Parlement, que les réformes fiscales et les politiques prudentes ont permis au pays de sortir de l'ornière, avec une croissance réelle du PIB prévue d'au moins 4,8 % en 2026.

Le gouvernement vise également un déficit budgétaire de 4,0 % du PIB sur une base de trésorerie et un solde primaire d'environ 1,5 % du PIB à partir de 2026.

Le ministre s’est réjoui ue le gouvernement ait su rétablir la discipline budgétaire, maîtrisé l’inflation et stabiliser la monnaie nationale le cedi.

Une bonne nouvelle pour les partenaires internationaux du pays ainsi que pour les investisseurs.

L'inflation des prix à la consommation au Ghana a fortement baissé depuis le niveau record de 54 % atteint en janvier 2023.