Tanzanie : fête nationale sous haute tension, manifestations interdites

Le climat reste tendu en Tanzanie alors que l’opposition a prévu de manifester ce mardi, jour de l’indépendance du pays. Les organisateurs veulent protester contre la violente répression des manifestations postélectorales d’octobre qui ont fait des centaines de morts selon l’ONU.

Mais les autorités ont appelé la population à rester chez elle, tout en rappelant le caractère illégal des manifestations, considérée comme une tentative de coup d’Etat, selon Reuters.

Les forces de sécurité ont été renforcées dans les principales villes du pays. Alors que les Nations Unies ont appelé à la levée de l’interdiction de manifester sur l’ensemble du territoire tout en mettant en garde contre le recours à la force excessive.

La Tanzanie est sous tension depuis la réélection contestée de la présidente Samia Suluhu Hassan avec près de 98 % des voix.