La présidente de la Tanzanie a déclaré mardi que son gouvernement pourrait perdre l'accès au financement international en raison des violences électorales.

Les élections du 29 octobre ont été marquées par trois jours de manifestations au cours desquelles l'opposition affirme que plus de 2 000 personnes ont trouvé la mort. Des centaines de personnes ont été arrêtées et accusées de trahison.

Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur avec plus de 97 % des voix, les concurrents des deux principaux partis d'opposition n'ayant pas été autorisés à se présenter.

Lundi, elle a annoncé la composition de son nouveau cabinet, qui comprend sa fille et son gendre. Mardi, Mme Hassan l'a exhortée à trouver des fonds locaux pour financer des projets de développement, le pays dépendant principalement des financements internationaux.

Au cours des violences, des jeunes ont vandalisé des bureaux de vote, des postes de police et des gares routières et ont incendié des véhicules pour protester contre les choix limités de l'élection. L'armée a été déployée pour faire face aux troubles.

Des centaines de personnes accusées de trahison en Tanzanie alors que les autorités traquent des figures clés de l'opposition après les élections. Le calme est largement revenu après la prestation de serment de Hassan, qui a promis de rétablir la paix.

Une délégation du Commonwealth, conduite par le président du Malawi, Lazarus Chakwera, rencontrera des responsables gouvernementaux, des représentants des partis politiques et de la société civile, ainsi que d'autres personnes en Tanzanie, pays qui a été largement pacifique pendant des décennies, malgré les allégations de répression formulées par des groupes de défense des droits et des personnalités de l'opposition.