Bénin : l'AES accuse le Nigeria de violation de son espace aérien

Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte au Burkina Faso, à Ouagadougou, le 15 octobre 2022.   -  
By Rédaction Africanews

Burkina Faso

L’alliance des états du sahel a annoncé lundi, la violation de son espace aérien par un avion militaire nigérian.

L’appareil de type C130 a effectué un atterrissage d’urgence à Bobo-Dioulasso dans l’Ouest du Burkina Faso, le 8 décembre, en raison d’un incident sans autorisation. L’AES a dénoncé l’exploitation de son espace aérien sans autorisation, dans un communiqué.

''La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international. Et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire. Les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ces États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. ''; a déclaré le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, Ministre malien de la Sécurité et de la protection civile

Ajoutant que '' sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral misent un alerte maximal. Conformément à la déclaration du collège des chefs-d' Etats en date du 22 décembre 2024, on était autorisé à neutraliser tout aéronef qui violerait l'Espace confédérale''.

