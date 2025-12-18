Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le Nigeria présente ses excuses au Burkina Faso après un incident aérien

Le président burkinabé Ibrahim Traoré arrive au Grand Palais du Kremlin à Moscou, en Russie, le 10 mai 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Joel Kouam

Alliance des Etats du Sahel (AES)

Le Nigéria a présenté ses excuses officielles au Burkina Faso suite à la violation de l’espace aérien de l’Alliance des États du Sahel par un avion militaire nigérian.

Le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, a été reçu en audience ce mercredi par le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de présenter les excuses d’Abuja au peuple burkinabè.

« C’est déplorable qu’il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l’espace aérien burkinabè. Cela est regrettable et nous nous excusons pour cet incident malheureux », a déclaré Yusuf Maitama Tuggar. Il a également abordé les propos désobligeants tenus par un leader politique nigérian au sujet de l’incident, qu’il a attribués à une incompréhension de la situation.

Portant un message de « solidarité et de fraternité » du président nigérian Ahmed Bola Tinubu, le ministre Tuggar a salué les succès du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération pour la sécurité régionale.

« Nous avons discuté de plusieurs sujets liés à la sécurité de notre région, notamment la manière dont nous devons lutter ensemble contre le terrorisme », a ajouté le ministre.

Le Nigeria a également tenu à remercier les autorités burkinabè pour l’accueil et la prise en charge des occupants de l’avion nigérian, toujours présents sur le territoire.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.