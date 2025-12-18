Le Nigeria présente ses excuses au Burkina Faso après un incident aérien

Le Nigéria a présenté ses excuses officielles au Burkina Faso suite à la violation de l’espace aérien de l’Alliance des États du Sahel par un avion militaire nigérian.

Le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, a été reçu en audience ce mercredi par le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de présenter les excuses d’Abuja au peuple burkinabè.

« C’est déplorable qu’il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l’espace aérien burkinabè. Cela est regrettable et nous nous excusons pour cet incident malheureux », a déclaré Yusuf Maitama Tuggar. Il a également abordé les propos désobligeants tenus par un leader politique nigérian au sujet de l’incident, qu’il a attribués à une incompréhension de la situation.

Portant un message de « solidarité et de fraternité » du président nigérian Ahmed Bola Tinubu, le ministre Tuggar a salué les succès du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération pour la sécurité régionale.

« Nous avons discuté de plusieurs sujets liés à la sécurité de notre région, notamment la manière dont nous devons lutter ensemble contre le terrorisme », a ajouté le ministre.

Le Nigeria a également tenu à remercier les autorités burkinabè pour l’accueil et la prise en charge des occupants de l’avion nigérian, toujours présents sur le territoire.