Nigeria : la France annonce un appui renforcé face à la crise sécuritaire

La France renforce son engagement au Nigeria. Le président Emmanuel Macron a annoncé que Paris intensifiera son partenariat sécuritaire avec Abuja, face à la montée des violences et à la menace terroriste dans le nord du pays.

Une décision prise à la demande du président nigérian Bola Tinubu, avec lequel il s’est entretenu ce dimanche.

Cette annonce intervient alors que le Nigeria fait face à une série d’enlèvements de masse : plus de 400 personnes, dont de nombreux écoliers, ont été kidnappées en moins de quinze jours. Ces rapts, pour l’heure non revendiqués, s'ajoutent à des attaques récurrentes perpétrées par des gangs armés dans le nord-ouest et le centre.

Face à cette flambée de violences, le président Tinubu a déclaré l’état d’urgence sécuritaire et ordonné le renforcement des forces de sécurité.

Le pays reste également confronté à l’insurrection jihadiste de Boko Haram et du groupe ISWAP, un conflit qui a déjà fait plus de 40.000 morts et déplacé deux millions de personnes, selon l’ONU.