Violences au Nigéria : les USA imposent des restrictions de visas

Les Etats-Unis vont restreindre les visas pour les Nigérians et les membres de leurs familles responsables de massacres et de violences contre les chrétiens, a déclaré mercredi le département d'État américain.

"Les États-Unis prennent des mesures décisives en réponse aux massacres et aux violences contre les chrétiens perpétrés par des terroristes islamiques radicaux, des milices ethniques peules et d'autres acteurs violents au Nigeria et ailleurs", a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio dans un communiqué.

Le secrétaire d'État a ajouté que cette politique s'appliquerait à d'autres gouvernements ou individus impliqués dans des violations de la liberté de religion.

Le mois dernier, le président Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné au Pentagone de commencer à planifier une éventuelle action militaire au Nigéria à la suite des allégations de persécution des chrétiens dans ce pays.

Le Nigeria avec ses 220 millions d’habitants compte presque le même nombre de chrétiens que de musulmans. Les deux communautés sont victimes de violences.

Alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest est depuis longtemps confronté à l'insécurité sur plusieurs fronts, notamment celui du groupe extrémiste Boko Haram, qui cherche à imposer son interprétation radicale de la loi islamique et qui a également pris pour cible des musulmans qu'il ne juge pas assez musulmans.

En outre, les activités des bandes armées dans le centre du pays, qui enlèvent des habitants pour obtenir des rançons, se sont intensifiées.