Cameroun : l’armée lève le blocus des camionneurs sur la Nationale 1

Au Cameroun, la route nationale numéro 1, qui relie le Grand Nord à Yaoundé, a été paralysée pendant cinq jours par un blocus imposé par des camionneurs.

Ce mouvement faisait suite à une altercation entre un gendarme et un chauffeur routier, et visait notamment la suspension de certains postes de contrôle jugés excessifs.

Des centaines de camions sont restés immobilisés sur près de dix kilomètres, perturbant l’acheminement de produits frais et agricoles vers les marchés de Yaoundé et d’autres régions. Les négociations engagées par les autorités locales n’ont pas permis de résoudre la crise.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre, l’armée est intervenue pour dégager la voie, entraînant des dégâts matériels. Le trafic a pu reprendre, mais plusieurs camions restaient encore stationnés et la situation demeurait tendue.