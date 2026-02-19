Soudan : au moins 15 enfants tués dans une frappe de drone

Soudan
Au moins 15 enfants ont été tués et 10 autres blessés lundi 16 février lors d’une frappe de drone contre un camp de déplacés à Al Sunut, dans l’État du Kordofan-Ouest, au Soudan, a indiqué mercredi soir l’UNICEF.
Dans un communiqué, l’agence onusienne précise que l’attaque a visé un site accueillant des familles ayant fui les combats en cours dans la région.
Le Kordofan est actuellement l’un des principaux foyers des affrontements liés à la guerre au Soudan. Selon la directrice exécutive de l’UNICEF, Catherine Russell, la situation rappelle celle du Darfour : des enfants tués, blessés ou contraints à fuir, privés d’accès aux services essentiels à leur survie.
L’ONU s’inquiète d’une aggravation de la crise humanitaire dans cette région déjà fortement touchée par les violences.
