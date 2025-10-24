Liverpool : Mohamed Salah sous le feu des critiques, Arne Slot réagit 

Les performances de Mohamed Salah depuis le début de la saison 2025-2026 sont jugées peu satisfaisantes et suscitent de nombreuses interrogations de la part des supporters et des observateurs.

La saison dernière pourtant, l’international égyptien a été l’auteur de 34 buts et 23 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. En conférence de presse ce vendredi, Arne Slot, entraîneur de Liverpool, s'est livré sur la méforme de son joueur en ce début de saison.

À propos des difficultés de Mo Salah à marquer des buts, Arne Slot, entraîneur principal de Liverpool déclare : "Je pense qu'en général, dans le football, les joueurs ratent des occasions, et Mo est aussi un être humain. Nous ne sommes donc pas habitués à le voir rater des occasions, encore moins plusieurs matchs d'affilée, mais cela peut arriver. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Je n'en ai aucune idée, mais je pense qu'il est peut-être plus facile de concrétiser une occasion quand on mène 3-1 que quand on est mené 1-0. Mais peut-être que ce n'est pas du tout le cas pour lui, mais ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait... Mais je pense que l'essentiel, c'est que Mo a toujours marqué des buts pour notre club, et la dernière chose qui m'inquiète, c'est que Mo recommence à marquer des buts, car c'est ce qu'il a fait toute sa vie, et c'est ce que j'attends de lui dans les semaines et les mois à venir pour notre club également".

Avec Liverpool, Mohamed Salah n’a plus marqué depuis le 17 septembre dernier. Une première pour l’international. En huit ans à Liverpool, il n’a jamais compté aussi peu de buts et de passes décisives à ce stade de la saison. L’année dernière, il a même été un acteur clé du succès de Liverpool.